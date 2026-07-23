В ГД разъяснили, какие бонусы дает уход за пожилым родственником

Закон позволяет оформить уход за пожилым любому трудоспособному человеку, который не работает и не получает пенсию или пособие по безработице. «Это может быть не только сын или дочь, но и внук, племянник, сосед — родственная связь не обязательна, но на практике чаще всего уход оформляют именно дети. Главное условие — ухаживающий должен быть старше 14 лет и не иметь официального трудоустройства. При этом можно учиться на очном отделении или быть студентом — это не препятствие», — указал депутат.