В ГД разъяснили, какие бонусы дает уход за пожилым родственником

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Официальное оформление ухода за пожилым человеком в 2026 году дает ухаживающему важные преимущества: страховой стаж и пенсионные баллы, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).
Закон позволяет оформить уход за пожилым любому трудоспособному человеку, который не работает и не получает пенсию или пособие по безработице. «Это может быть не только сын или дочь, но и внук, племянник, сосед — родственная связь не обязательна, но на практике чаще всего уход оформляют именно дети. Главное условие — ухаживающий должен быть старше 14 лет и не иметь официального трудоустройства. При этом можно учиться на очном отделении или быть студентом — это не препятствие», — указал депутат.
Оформить уход возможно за гражданами, достигшими 80 лет, а также за инвалидами I группы любого возраста, пояснил Чаплин. «Также можно оформить уход за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы. В 2026 году появилась возможность оформить уход сразу за двумя такими гражданами, если они проживают совместно», — добавил парламентарий.
При этом надбавка на уход назначается самому пенсионеру, достигшему 80 лет, или инвалиду I группы (кроме инвалидов с детства I группы). С 1 января 2026 года размер такой надбавки составляет 1413,86 рубля к страховой пенсии, а с 1 апреля 2026 — 1470,64 рубля к пенсии по государственному пенсионному обеспечению. «Эта надбавка выплачивается во всех регионах и ежегодно индексируется», — указал Чаплин.
Период ухода за каждым нетрудоспособным гражданином засчитывается в страховой стаж ухаживающего, уточнил депутат. «За каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионных балла. Это прямое влияние на будущую пенсию ухаживающего. Если уход оформлен на нескольких подопечных, баллы суммируются. Период ухода засчитывается в стаж только при условии, что до или после этого периода была оплачиваемая работа, за которую начислялись взносы в Социальный фонд», — отметил Чаплин.
«Главный совет родственникам: не откладывайте оформление ухода, если ваш родитель достиг 80 лет или имеет инвалидность I группы. Это формирует вашу будущую пенсию. Обратитесь в Социальный фонд через “Госуслуги” или МФЦ, и помощь придет», — заключил депутат.