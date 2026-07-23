Волгоградцы более миллиона раз позвонили на номер 112

Пользователям доступен не только оперативный вызов экстренных служб, но отправка своей геолокацией, прикрепление фото и видео, а также получение инструкций диспетчера в режиме реального времени. Всего за неделю медиков или сотрудников МЧС в несколько кликов на гаджете вызвали 20 жителей Волгоградской области.