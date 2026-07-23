В Красноярске арестовали «Мерседес», проданный должником перекупщикам

Енисейца уведомили о мерах принудительного взыскания, но он не предпринял никаких мер к погашению долга. Тогда пристав наложил арест на его банковские счета и имущество, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 50 тысяч рублей.