В Красноярске арестовали «Мерседес», проданный должником перекупщикам

В Красноярске у жителя Енисейского округа из-за долгов арестовали проданный перекупщикам автомобиль.
Как рассказали в Службе приставов, мужчина задолжал банку более 380 тысяч рублей. Он не оплачивал кредиты, поскольку официально нигде не работал.
Енисейца уведомили о мерах принудительного взыскания, но он не предпринял никаких мер к погашению долга. Тогда пристав наложил арест на его банковские счета и имущество, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 50 тысяч рублей.
Затем в Красноярске в ходе рейда арестовали автомобиль Mercedes-Benz 1994 года выпуска, который должник продал по договору купли-продажи.
«Выяснилось, что иномарка не снята с регистрационного учета и не переоформлена на нового владельца. Автомобиль был помещен на штрафстоянку для дальнейшей реализации путем путем торгов», — рассказали в пресс-службе ГУФССП региона.
Напомним, арест автомобиля возможен в случае, если долг его владельца составляет более 3 тысяч рублей.