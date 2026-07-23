Юрист Султанов рассказал, как собственникам проверить работу управляющей компании через «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ

По словам юриста, основные сведения об управлении домом теперь доступны без личного визита в офис УК. В сервисах ГИС ЖКХ и приложении «Госуслуги Дом» можно найти данные о том, какая организация обслуживает дом, ознакомиться с текстом договора управления, перечнем работ, стоимостью их содержания, сведениями о приборах учета и плановых ремонтах.