Юрист Султанов рассказал, как собственникам проверить работу управляющей компании через «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ

Для того, чтобы контролировать деятельность своей управляющей компании в онлайн-режиме. достаточно использовать государственную информационную систему ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги Дом», а также регулярно изучать ежегодную отчетность организации. Об этом RT рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.
По словам юриста, основные сведения об управлении домом теперь доступны без личного визита в офис УК. В сервисах ГИС ЖКХ и приложении «Госуслуги Дом» можно найти данные о том, какая организация обслуживает дом, ознакомиться с текстом договора управления, перечнем работ, стоимостью их содержания, сведениями о приборах учета и плановых ремонтах.
Особое внимание Султанов рекомендует уделить ежегодному отчету управляющей организации. Документ должен быть размещен в ГИС ЖКХ до конца I квартала года, следующего за отчетным. С 1 марта 2026 года такие отчеты станут строго единообразными — это позволит жильцам напрямую сопоставить начисленные платежи с реально выполненными работами, расходами на текущий ремонт и претензионной деятельностью компании.
Для более глубокой проверки юрист советует использовать дополнительные государственные ресурсы:
сервис ФНС — для уточнения статуса юрлица, данных о руководителе и юридическом адресе; картотека арбитражных дел — для изучения истории судебных споров с участием УК; реестр сведений о банкротстве — чтобы убедиться в финансовой устойчивости организации.
Если компания скрывает информацию, не публикует отчет или фактическое состояние дома не соответствует заявленным работам, собственники вправе направить обращение в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Проще всего сделать это прямо через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ.
Шамиль Султанов подчеркнул разницу в правах жильцов: арендаторы квартир могут пользоваться открытыми сведениями и жаловаться на качество услуг, однако полнота контрольных полномочий, включая доступ к финансовой отчетности, принадлежит исключительно собственникам помещений.
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