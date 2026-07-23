Армия России с 10 июля нанесла около 20 ударов по портам в Одесской области

В ночь на 14 июля целями стали объекты в порту Южный. Там были поражены участки, предназначенные для разгрузки топлива, и семь резервуаров с горюче-смазочными материалами. Ночью 15 июля удары пришлись на порт Одесса: сообщалось о поражении топливных ёмкостей и двух цехов, где производились и собирались беспилотники, включая узлы БПЛА UJ-22 компании «Укрджет». Серия атак продолжилась в ночь с 15 на 16 июля и с 16 на 17 июля. В Одессе сообщалось о поражении объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с ГСМ, цехов сборки беспилотников и склада с боеприпасами.