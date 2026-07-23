Пострадавшая на гололеде получила 70 тысяч рублей компенсации в Новосибирске

Противогололедные средства на этом участке не применяли, поэтому наледь так и осталась на месте. В результате падения женщина получила закрытый перелом кисти правой руки. Она испытывала сильную боль, долгое время не могла вести привычный образ жизни и проходила длительное лечение.
Прокуратура Первомайского района проверила эту историю и подала иск в суд. Судья встал на сторону пострадавшей. Муниципальное казенное учреждение «Первомайское» выплатило ей 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.