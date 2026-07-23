Боец СВО из Киргизии получил российский паспорт в Комсомольске-на-Амуре

В город Юности он приехал осенью 2025 года, а в феврале подписал контракт с Министерством обороны России. Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащий подал документы на гражданство, а сотрудники миграционного отдела помогли ему пройти процедуру в установленном порядке.