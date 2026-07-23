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Боец СВО из Киргизии получил российский паспорт в Комсомольске-на-Амуре

В город Юности он приехал осенью 2025 года, а в феврале подписал контракт с Министерством обороны России.

В Комсомольске-на-Амуре 25-летнему уроженцу Кыргызстана вручили российский паспорт после возвращения из госпиталя. Мужчина служит по контракту и получил ранение в зоне СВО, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

В город Юности он приехал осенью 2025 года, а в феврале подписал контракт с Министерством обороны России. Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащий подал документы на гражданство, а сотрудники миграционного отдела помогли ему пройти процедуру в установленном порядке.

В апреле мужчина получил ранение и был направлен на лечение. После госпиталя он вернулся в Комсомольск-на-Амуре для реабилитации, где его пригласили в отдел по вопросам миграции.

Военнослужащий принёс присягу гражданина России и получил паспорт из рук заместителя начальника городского УМВД. Он поблагодарил сотрудников полиции за помощь и пообещал соблюдать Конституцию страны.