Боец СВО из Киргизии получил российский паспорт в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 25-летнему уроженцу Кыргызстана вручили российский паспорт после возвращения из госпиталя. Мужчина служит по контракту и получил ранение в зоне СВО, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
В город Юности он приехал осенью 2025 года, а в феврале подписал контракт с Министерством обороны России. Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащий подал документы на гражданство, а сотрудники миграционного отдела помогли ему пройти процедуру в установленном порядке.
В апреле мужчина получил ранение и был направлен на лечение. После госпиталя он вернулся в Комсомольск-на-Амуре для реабилитации, где его пригласили в отдел по вопросам миграции.
Военнослужащий принёс присягу гражданина России и получил паспорт из рук заместителя начальника городского УМВД. Он поблагодарил сотрудников полиции за помощь и пообещал соблюдать Конституцию страны.