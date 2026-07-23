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Арктический плавучий университет возобновит исследования Шпицбергена

Ректор Северного Арктического федерального университета Михаил Данилов заявил, что подготовка экспедиции уже ведется.

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Арктический плавучий университет (АПУ) вернется к исследованиям архипелага Шпицберген, подготовка такой экспедиции ведется, сообщил ТАСС ректор Северного Арктического федерального университета (САФУ) Михаил Данилов.

АПУ — это совместный проект вуза и Севгидромета, который реализуется с 2012 года.

«Если говорить о содержательном развитии этого проекта, то, конечно, мы видим его развитие в расширении маршрута. Сегодня это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. А в начале проекта Арктический плавучий университет несколько раз ходил до Шпицбергена. Наша перспективная задача — вернуться на Шпицберген с Арктическим плавучим университетом. Мы соответствующую работу ведем, она не очень простая с точки зрения дипломатических и прочих вопросов, но я думаю, что мы ее продолжим, тем более, что Шпицберген сегодня в фокусе государственного внимания», — сказал Данилов.

АПУ проводит комплексные экспедиции по изучению удаленных островных территорий Российской Арктики и прилегающих акваторий морей Северного Ледовитого океана. В рейсах участвуют ведущие ученые различных вузов и научных организаций, а также студенты и аспиранты. В ходе экспедиций проводится подготовка молодых специалистов по специальностям арктической направленности: гидрометеорология, экология, биология, география, геология, химия и другим. Проект предназначен для продвижения российского научного, историко-культурного и природного наследия в Арктике и популяризации полярных специальностей среди молодежи.

В последние несколько лет АПУ работает на северо-востоке Баренцева моря в акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. На Шпицберген АПУ ходил в 2019 году. На архипелаге было пять высадок, научные группы проводили геологические исследования, изучали флору и фауну, микробные сообщества, брали пробы воды, воздуха, почвы и многолетней мерзлоты. Участники посетили также Российский научный центр в Баренцбурге и исследовательский поселок Ню-Олесунн.

20-я экспедиция плавучего университета на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» проходила с 1 по 22 июля. «Во многом Плавучий университет поддерживается банком ВТБ. Для банка ВТБ это тоже один из знаковых проектов. Я надеюсь, что наше партнерство будет продолжаться», — добавил Данилов.

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