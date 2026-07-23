Арктический плавучий университет возобновит исследования Шпицбергена

«Если говорить о содержательном развитии этого проекта, то, конечно, мы видим его развитие в расширении маршрута. Сегодня это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. А в начале проекта Арктический плавучий университет несколько раз ходил до Шпицбергена. Наша перспективная задача — вернуться на Шпицберген с Арктическим плавучим университетом. Мы соответствующую работу ведем, она не очень простая с точки зрения дипломатических и прочих вопросов, но я думаю, что мы ее продолжим, тем более, что Шпицберген сегодня в фокусе государственного внимания», — сказал Данилов.