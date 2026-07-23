Житель Минусинска вернул масло и получит 50 тысяч рублей

Житель Минусинска купил через интернет-сайт 10 литров вилочного масла, которое используется в мототехнике и снегоходах. Покупка обошлась в 29 990 рублей. Когда товар поступил, мужчина решил от него отказаться. И хотя у потребителя имеется подобное право при дистанционной покупке, продавец, несмотря на неоднократные обращения, так и не вернул оплату. Помощь житель Минусинска нашел у специалистов Роспотребнадзора, а затем в суде. С продавца в пользу потребителя взыскано почти 50 000 рублей: 29 900 рублей — полная стоимость покупки, 16 665 рублей — штраф, 3 000 рублей — компенсация морального вреда, 430 рублей — убытки.