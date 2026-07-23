Ради безопасности: профилактические рейды у рек и водоемов продолжаются в Хабаровском крае

Во время летней жары увеличилось количество людей, которые купаются в необорудованных либо запрещенных для купания водоемах. Для предупреждения несчастных случаев на воде регулярно проводятся профилактические мероприятия и беседы с местными жителями. С начала летнего сезона на территории края установили более 200 знаков безопасности, провели свыше 600 рейдов, и распространили более 3 500 памяток. В мероприятиях приняли участие свыше 700 специалистов. «Мы напоминаем жителям, что купание в местах, где установлены запрещающие знаки, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью. Особое внимание уделяем безопасности детей и необходимости использования спасательных жилетов. Такие профилактические мероприятия позволяют предотвратить несчастные случаи и сформировать ответственное отношение к отдыху у воды», — отметил первый заместитель комитета правительства края по гражданской защите Павел Листратенко. Знаки «Купаться запрещено», как правило, говорят о местах с сильным течением, опасным рельефом дна, большой глубиной и другими факторами риска. За нарушение установленных требований наступает административная ответственность — штрафы от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.