Экс-капитан «Амурских Тигриц-ДВГАФК» стала тренером

Карина Воробьева играла на позиции доигровщика с момента основания хабаровского клуба. И если первый сезон она провела в основной команде, которая тогда играла в Высшей лиге «Б», то с 2024 года девушка перешла в молодежную команду «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», которая тогда только была создана. И последние два сезона Карина Воробьева провела в статусе капитана и лидера младших «Тигриц», выступающих в Высшей лиге «Б». Однако недавно она приняла решение завершить карьеру игрока и покинула состав команды. Накануне стало известно, что она вошла в тренерский штаб «Амурских Тигриц-ДВГАФК» в качестве тренера. Кроме нее, там будут работать главный тренер Андрей Максимов, тренер по общефизической подготовке Марианна Максимова и тренер-статистик Юрий Петров. А тренер Никита Толстобров перешел в главную команду «Амурских Тигриц».