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Директор пермской гимназии № 5 покинула свой пост

Исполняющим обязанности стала Олеся Грекова.

Пост директора пермской гимназии № 5 покинула Елена Москалёва, сообщает Business Class со ссылкой на департамент образования.

Елена Москалёва проработала в образовании больше 50 лет, и все эти года преподаватель провела в пятой гимназии. Она — заслуженный учитель России, педагог высшей квалификационной категории.

Директором образовательного учреждения Елена Москалёва стала в 1988 году. На эту должность её выбрал коллектив. В 2026 году Елена Андреевна решила покинуть свой пост и выйти на заслуженный отдых.

Временное руководство гимназий выполняет Олеся Грекова, которая ранее занимала должность заместителя директора и преподавала историю и обществознание. Её общий педагогический стаж превышает 20 лет. Также Олеся Грекова — кандидат исторических наук и почётный работник сферы образования.