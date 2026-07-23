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В Уругвае обстреляли автобус с болельщиками «Тигре» после футбольного матча

Одного человека ранили в ногу, его госпитализировали.

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля. /ТАСС/. Автобус с болельщиками аргентинского футбольного клуба «Тигре» обстреляли в Монтевидео по дороге с матча в Кубке Судамерикана против местного «Насьонала». Об этом сообщил журналист газеты El Pais Хуан Пабло Ромеро на своей странице в соцсети X.

Инцидент произошел после первого стыкового матча между командами за выход в ⅛ финала турнира, игра завершилась победой «Тигре» (3:0). Одного человека ранили в ногу, его госпитализировали. По информации газеты Infobae, автобус обстреляли с мотоцикла, прозвучало 10 выстрелов.

Ответный матч пройдет в ночь на 29 июля по московскому времени на домашнем поле «Тигре».