В Уругвае обстреляли автобус с болельщиками «Тигре» после футбольного матча

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля. /ТАСС/. Автобус с болельщиками аргентинского футбольного клуба «Тигре» обстреляли в Монтевидео по дороге с матча в Кубке Судамерикана против местного «Насьонала». Об этом сообщил журналист газеты El Pais Хуан Пабло Ромеро на своей странице в соцсети X.