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Красноярцев попросили не пугаться пожарных машин у филармонии (видео)

В здании филармонии проводятся плановые пожарно-тактические учения, реального возгорания нет.

В четверг, 23 июля, у краевой филармонии заметили несколько пожарных машин. В ГУ МЧС по Красноярскому краю пояснили: в здании проводятся плановые пожарно-тактические учения, реального возгорания нет.

Красноярцев просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

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