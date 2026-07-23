Красноярцев попросили не пугаться пожарных машин у филармонии (видео)

В четверг, 23 июля, у краевой филармонии заметили несколько пожарных машин. В ГУ МЧС по Красноярскому краю пояснили: в здании проводятся плановые пожарно-тактические учения, реального возгорания нет.
Красноярцев просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше