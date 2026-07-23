От производителя до магазина: ГД приняла закон о полном контроле цен на продукты

Российская Госдума приняла закон о полном мониторинге цен на продовольственные товары. Мониторинг будет осуществляться по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Таким образом предполагается своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов.
Перечень ведомств, имеющих право проведения такого мониторинга, предстоит утвердить правительству РФ.
Сообщается, что отслеживать будут цены на те продукты и услуги, что Росстат учитывает при расчёте индекса потребительских цен. Закон был принят сразу во втором и третьем чтениях. Он вступит в силу с 1 января 2027 года.
В то же время в июне 2026 года ряд продуктов продемонстрировал заметное снижение стоимости. Больше всего подешевели куриные яйца, их стоимость снизилась на 9,6%.
Ранее депутат Госдумы Роднина сообщила, что цены на товары и услуги в России растут из-за двух факторов: процессов в мировой и российской экономике.
Накануне экономисты спрогнозировали решение ЦБ РФ по процентной ставке 24 июля, они предполагают, что события будут развиваться вот так.