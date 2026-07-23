В Хабаровске задержали граффитиста, рекламировавшего наркошоп на зданиях

Полицейские задержали 22-летнего жителя микрорайона Пятая площадка, который, по версии следствия, рекламировал наркомагазин и раскладывал наркотики по тайникам. Молодого человека поймали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Задания он получал от неизвестных кураторов через мессенджер. По их указаниям хабаровчанин наносил аэрозольной краской рекламу на административные здания и небольшие торговые павильоны в Краснофлотском и Центральном районах, а затем отправлял фотографии надписей и получал оплату.
Одновременно молодой человек работал закладчиком. В Центральном районе полицейские нашли шесть подготовленных им тайников с марихуаной общей массой 2,7 грамма.
За рекламу наркотиков на хабаровчанина составили пять административных протоколов, материалы передали в суд. Кроме того, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, а на время следствия взяли подписку о невыезде.