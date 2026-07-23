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В Хабаровске задержали граффитиста, рекламировавшего наркошоп на зданиях

Одновременно молодой человек работал закладчиком в том же самом магазине.

Полицейские задержали 22-летнего жителя микрорайона Пятая площадка, который, по версии следствия, рекламировал наркомагазин и раскладывал наркотики по тайникам. Молодого человека поймали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Задания он получал от неизвестных кураторов через мессенджер. По их указаниям хабаровчанин наносил аэрозольной краской рекламу на административные здания и небольшие торговые павильоны в Краснофлотском и Центральном районах, а затем отправлял фотографии надписей и получал оплату.

Одновременно молодой человек работал закладчиком. В Центральном районе полицейские нашли шесть подготовленных им тайников с марихуаной общей массой 2,7 грамма.

За рекламу наркотиков на хабаровчанина составили пять административных протоколов, материалы передали в суд. Кроме того, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, а на время следствия взяли подписку о невыезде.