Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

+ 25 и переменная облачность ожидают сегодня нижегородцев

Синоптики говорят, что дождей не будет.

Источник: Время

В четверг, 23 июля, погода в Нижнем порадует горожан отсутствием осадков и комфортной температурой. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +25 градусов.

В течение дня метеорологическая обстановка будет меняться следующим образом:

Утро (+20 °C): ясно, без существенных осадков. День (+25 °C): переменная облачность, во второй половине дня возможны прояснения. Вечер (+22 °C): малооблачно, станет полностью ясно.

Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, а слабый ветер создаст приятные условия для прогулок по набережным Волги и Оки.

Синоптики отмечают, что текущий температурный фон соответствует средним многолетним значениям для третьей декады июля. Существенных изменений погоды на ближайшие сутки не прогнозируется.