+ 25 и переменная облачность ожидают сегодня нижегородцев

В четверг, 23 июля, погода в Нижнем порадует горожан отсутствием осадков и комфортной температурой. По данным синоптиков регионального Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +25 градусов.
В течение дня метеорологическая обстановка будет меняться следующим образом:
Утро (+20 °C): ясно, без существенных осадков. День (+25 °C): переменная облачность, во второй половине дня возможны прояснения. Вечер (+22 °C): малооблачно, станет полностью ясно.
Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы, а слабый ветер создаст приятные условия для прогулок по набережным Волги и Оки.
Синоптики отмечают, что текущий температурный фон соответствует средним многолетним значениям для третьей декады июля. Существенных изменений погоды на ближайшие сутки не прогнозируется.