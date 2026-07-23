Колбаса, молоко, яйца: 85 попыток незаконного ввоза продуктов пресекли в пункте пропуска «Покровка» за этот сезон

С начала летней навигации в пункте пропуска «Покровка» инспекторы Россельхознадзора пресекли 85 попыток незаконного ввоза животноводческой продукции на территорию края. При досмотре ручной клади у граждан Китая изъято 67,4 кг запрещенных товаров — колбас, куриных лап, снеков из говядины и свинины, молока, йогуртов, яиц и других продуктов. Только за прошлую неделю (с 13 по 18 июля) зафиксировано 14 нарушений. Вся продукция не допущена к ввозу и изъята. Нарушителям грозят штрафы и административная ответственность. В Россельхознадзоре напоминают: ввоз животноводческой продукции на территорию России без необходимых ветеринарных документов запрещен. Проверки в пунктах пропуска продолжаются. Гражданам рекомендуется заранее ознакомиться с правилами перемещения товаров через границу, чтобы избежать изъятия и штрафов.