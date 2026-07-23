Аналитики рассказали, сколько россиянок готовы уехать в отпуск без партнера

Мужчинам при раздельном отпуске чаще не хватает привычного общения (25% против 21% у женщин). Около 19% россиянок в поездке себя накручивают, у мужчин показатель колеблется в районе 17%. Ревность женщины тоже испытывают чаще — 15% против 10%. При этом без скандалов в путешествии обходились 69% мужчин и 67% женщин.