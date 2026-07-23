Аналитики рассказали, сколько россиянок готовы уехать в отпуск без партнера

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Каждая шестая россиянка готова уехать в отпуск без партнера, однако не согласна отпустить его отдыхать одного, говорится в исследовании дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомился ТАСС.
«Раздельный отдых женщины чаще допускают лишь для себя. Каждая шестая готова уехать с подругами, но не согласна отпустить партнера одного. Среди мужчин такой позиции придерживаются вдвое меньше — 8%», — сказано в исследовании по результатам опроса 2 480 россиян.
При этом совместный отдых выбирают 55% мужчин и 47% женщин. На словах раздельные поездки поддерживают одинаково часто, по 38% мужчин и женщин.
В целом, по данным исследования, идея отправить партнера в поездку одного нравится далеко не всем. Половина женщин и 48% мужчин сразу напрягаются. Спокойно относятся к ней 31% мужчин и 18% женщин, а почти каждую третью россиянку решение партнера отдохнуть отдельно просто обижает.
Мужчинам при раздельном отпуске чаще не хватает привычного общения (25% против 21% у женщин). Около 19% россиянок в поездке себя накручивают, у мужчин показатель колеблется в районе 17%. Ревность женщины тоже испытывают чаще — 15% против 10%. При этом без скандалов в путешествии обходились 69% мужчин и 67% женщин.