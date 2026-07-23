В мессенджере Max теперь можно публиковать истории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном мессенджере Max появились первые тестовые истории от пользователей. На данный момент создавать истории могут только пользователи приложения на устройствах Android.
Просматривать опубликованные истории могут пользователи приложения Max на Android, а также владельцы браузерной версии сервиса. Для пользователей iOS просмотр историй пока доступен через мобильную веб-версию мессенджера.
Новый функционал позволяет не только публиковать истории, но и взаимодействовать с ними: пользователи могут оставлять реакции и отправлять ответы авторам. В свою очередь авторы получают доступ к статистике просмотров и реакций, а также могут настраивать таймер автоматического удаления историй.