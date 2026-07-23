Брусчатку и освещение начали монтировать у арены «Ерофей» в Хабаровске

Строительство парка возле арены «Ерофей» в Хабаровске перешло к благоустройству территории. Подрядчик начинает укладывать брусчатку, формировать геохолмы и устанавливать освещение, сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов.
На площадке почти завершили вертикальную планировку и прокладку инженерных сетей. Будущий парк займёт 35 тысяч квадратных метров, ежедневно здесь работают до 50 человек и около десяти единиц техники.
В новом пространстве появятся дорожки, спортивные и прогулочные зоны, места для отдыха с детьми и чтения. Проектировщики сохранят существующие деревья, высадят новые и используют в оформлении более тысячи тонн природного камня.
«Сейчас парк начинает приобретать те очертания, которые совсем скоро увидят жители: появляются дорожки, будущий рельеф, начинается монтаж освещения. Это уже не подготовительный этап, а само благоустройство территории», — отметил Максим Иванов.
Парк станет частью набережной на дамбе Южного округа, где одновременно прокладывают кабели и устанавливают опоры освещения. Работы ведёт хабаровский подрядчик, а значительную часть материалов и элементов благоустройства производят предприятия края.