Футболист «Вулверхэмптона» сорвал тренировку из-за отказа в трансфере

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Нигерийский нападающий Толу Арокодаре устроил забастовку во время тренировки английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» из-за отказа продать его в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.
По информации источника, Арокодаре сел на поле и требовал одобрения перехода. Отмечается, что руководство «Вулверхэмптона» отклонило предложение «Фиорентины» и согласилось продать игрока в турецкий «Трабзонспор». В связи с действиями футболиста главный тренер английского клуба Сезар Пейшото прервал тренировку.
Арокодаре 25 лет, он перешел в «Вулверхэмптон» в сентябре 2025 года из бельгийского «Генка» за €26 млн. За английский клуб нападающий провел 38 матчей в различных турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. По ходу карьеры нигериец играл за французский «Амьен», германский «Кёльн» и латвийскую «Валмиеру». За сборную на счету игрока 2 гола в 10 играх.
В прошлом сезоне «Вулверхэмтон» занял последнее, 20-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и понизился в классе. В предстоящей кампании клуб будет выступать в чемпионшипе — втором по силе дивизионе национального первенства.