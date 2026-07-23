Футболист «Вулверхэмптона» сорвал тренировку из-за отказа в трансфере

Арокодаре 25 лет, он перешел в «Вулверхэмптон» в сентябре 2025 года из бельгийского «Генка» за €26 млн. За английский клуб нападающий провел 38 матчей в различных турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. По ходу карьеры нигериец играл за французский «Амьен», германский «Кёльн» и латвийскую «Валмиеру». За сборную на счету игрока 2 гола в 10 играх.