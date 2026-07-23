«Чикаго» проиграл «Интер Майами» в дебютном матче Левандовского в MLS

«Интер Майами» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками в 16 матчах, «Чикаго» идет 3-м, набрав 26 очков по итогам 15 игр. В следующем туре «Интер Майами» сыграет в гостях против «Монреаля» в ночь на 26 июля по московскому времени. «Чикаго» в этот же день встретится на выезде с «Нью-Йорк Сити».