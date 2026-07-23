«Чикаго» проиграл «Интер Майами» в дебютном матче Левандовского в MLS

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. «Интер Майами» победил «Чикаго» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Суарес (27-я и 51-я минуты) и Престон Пламбек (87). Первый из двух мячей нападающий «Интер Майами» забил с пенальти. У проигравших отличился Пусо Дитхеджейн (67). Счет был открыт на 18-й минуте, когда вратарь «Интер Майами» Рокко Риос Ново не смог попасть по мячу после паса партнера. По итогам эпизода на голкипера записали автогол.
Первую игру в составе «Чикаго» провел польский нападающий Роберт Левандовский. Футболист сыграл 62 минуты и не сделал результативных действий. Дебют игрока в MLS должен был состояться 17 июля, однако игра против «Ванкувера» была отменена из-за неблагоприятного воздуха, возникшего на фоне лесных пожаров в Канаде. Состав американской команды Левандовский пополнил 29 июня, подписав контракт до конца сезона-2027/28. С лета 2022 года он выступал за испанскую «Барселону».
Лучший игрок прошлого сезона MLS аргентинский нападающий Лионель Месси пропустил матч с «Чикаго». Игроку предоставлен отдых в связи с участием в чемпионате мира, в котором его национальная команда дошла до финала, уступив там испанцам (0:1 после дополнительного времени).
«Интер Майами» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками в 16 матчах, «Чикаго» идет 3-м, набрав 26 очков по итогам 15 игр. В следующем туре «Интер Майами» сыграет в гостях против «Монреаля» в ночь на 26 июля по московскому времени. «Чикаго» в этот же день встретится на выезде с «Нью-Йорк Сити».