Хабаровское предприятие запустит первое на Дальнем Востоке производство промышленного освещения

Хабаровская компания «СДК», участник бренда «Сделано в Хабаровском крае», планирует в следующем году начать выпуск оборудования для промышленного освещения. Это будет первое подобное производство в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас предприятие изготавливает дорожные, речные и другие информационные знаки для всего Дальнего Востока. В 2026 году площадь основного цеха увеличили до 400 квадратных метров, собрав под одной крышей все участки — от резки металла до порошкового окрашивания. «У Хабаровского края огромный промышленный потенциал, и мы будем делать все, чтобы наши предприятия развивались, создавали новые рабочие места и обеспечивали край и весь Дальний Восток качественной продукцией», — отметил губернатор Дмитрий Демешин. Губернатор поставил перед экономическим блоком правительства три задачи: помочь «СДК» со сбытом продукции, обеспечить доступное финансирование через Фонд развития промышленности и провести анализ рынков для расширения. Глава региона подчеркнул: именно сбыт дает устойчивость и предприятию, и экономике края.