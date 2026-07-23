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Документальный фильм о красноярской летчице покажут на кинофестивале в Австралии

Он пройдет с 11 по 13 сентября в Квинсленде.

Источник: Комсомольская правда

Документальный фильм о легендарной красноярской летчице-спортсменке Ирине Марковой покажут на международном кинофестивале авиационной тематики в Австралии. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на «Енисей кино», Flightfest 2026 пройдет с 11 по 13 сентября в Квинсленде на площадке аэропорта Бандаберг.

Участники фестиваля поборются за звание лучшего в шести номинациях.

Фильм «Небо Ирины Марковой» посвящен мастеру спорта СССР по самолетному спорту, многократному призеру и победительнице чемпионатов России по высшему пилотажу. Ирина Маркова летает с 1985 года.