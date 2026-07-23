Документальный фильм о красноярской летчице покажут на кинофестивале в Австралии

Документальный фильм о легендарной красноярской летчице-спортсменке Ирине Марковой покажут на международном кинофестивале авиационной тематики в Австралии. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на «Енисей кино», Flightfest 2026 пройдет с 11 по 13 сентября в Квинсленде на площадке аэропорта Бандаберг.