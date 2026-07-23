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Амур в ЕАО может подняться ещё на 1,1 метра

Пойма уже затоплена у сёл Ленинское и Нижнеспасское на глубину 27 и 51 сантиметр соответственно.

Уровень Амура в Еврейской автономной области продолжает расти и за сутки прибавил до 47 сантиметров. В ближайшие дни вода может подняться ещё на 1,1 метра, сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Пойма уже затоплена у сёл Ленинское и Нижнеспасское на глубину 27 и 51 сантиметр соответственно. Паводковая волна сейчас проходит в районе села Кумара в соседней Амурской области и постепенно смещается вниз по течению.

Высокая вода сохраняется также на Биджане, Большом Ине и Тунгуске, где поймы затоплены на 55−141 сантиметр. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры пока нет, а Большая Бира, напротив, начала спадать и возвращаться в русло.

Дополнительное влияние на Амур окажет Сунгари, где уровень воды вырос за сутки на восемь сантиметров. При этом Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС работают штатно и помогают сглаживать прохождение паводка.

Резких скачков воды специалисты не ожидают, поскольку сильных дождей в ближайшее время не прогнозируется. Подтопление пойм малых и средних рек может сохраняться на глубине от 50 до 80 сантиметров, за обстановкой круглосуточно следят спасатели и региональные службы.

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