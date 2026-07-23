Волгоградцев предупредят об оформляемом кредите на Госуслугах

— В уведомлении будут указаны основные условия: сумма долга или лимит по кредитной карте, процентная ставка и срок возврата. Важный момент: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в уведомлении будет дополнительно указана информация о возможности отказаться от кредита. Там будет обозначен точный срок — буквально с точностью до минуты, — в течение которого нужно успеть обратиться в банк или МФО, чтобы аннулировать договор. Это поможет людям, которые оформили кредит или заем импульсивно, на эмоциях, воспользоваться «периодом охлаждения» и еще раз обдумать свое решение. Мы рассчитываем, что новый инструмент поможет в том числе защитить людей от финансовых мошенников, которые порой оформляют кредиты и займы по чужим украденным данным. Напомню также, что есть еще один способ защиты от «мошеннических» кредитов. Это самозапрет. Он устанавливается тоже через личный кабинет на Госуслугах, — заключает Роман Рахматулин.