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В результате атаки БПЛА на Воронежскую область есть пострадавшие

Гусев: в результате атаки БПЛА на Воронежскую область есть пострадавшие.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Атака на гражданские объекты Воронежской области привела к серьезным последствиям, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».

Он отметил, что о подробностях сообщат после окончания работы оперативных служб.

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