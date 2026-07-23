В результате атаки БПЛА на Воронежскую область есть пострадавшие

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Атака на гражданские объекты Воронежской области привела к серьезным последствиям, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия», — написал Гусев в канале на платформе «Макс».
Он отметил, что о подробностях сообщат после окончания работы оперативных служб.
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