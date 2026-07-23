Ребенок отравился жидкостью для чистки бассейна под Красноярском

В поселке Емельяново годовалая девочка отравилась жидкостью для чистки уличного бассейна. Ее госпитализировали, сообщает ГУ МВД Красноярского края.
Установлено, что родители не уследили за дочерью и она отпила жидкость из банки с бытовой химией. Вещество находилось в доступном месте на улице и флакон был открыт.
«С отравлением и полученными травмами ребенка доставили в больницу Красноярска. Медики оказали малышке всю необходимую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает», — рассказали в полиции.
В отношении родителей составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней. Проводится профилактическая работа.