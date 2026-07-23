«Остается только ныть»: в ЕС объяснили, почему Каллас назвала Россию экзистенциальной угрозой

Христофору добавил, что, видимо, Каллас не взяла в расчет тот факт, что Вашингтон уже погряз в войне с Ираном, и ему точно не до Украины. Потому, заключил журналист, минимум в этом году 400 миллионов долларов не уйдут на Украину. И Евросоюзу уже стоит прекратить думать об этом.