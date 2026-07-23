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«Остается только ныть»: в ЕС объяснили, почему Каллас назвала Россию экзистенциальной угрозой

Христофору: Каллас говорит об угрозе со стороны России от отчаяния.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас назвала Россию якобы экзистенциальной угрозой для Европы от отчаяния. Оно связано с тем, что США отказались выделить Украине военную помощь. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«После того как 400 миллионов останутся в бюджете США, а не поедут на Украину, Каллас остается только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь», — сказал он.

Христофору добавил, что, видимо, Каллас не взяла в расчет тот факт, что Вашингтон уже погряз в войне с Ираном, и ему точно не до Украины. Потому, заключил журналист, минимум в этом году 400 миллионов долларов не уйдут на Украину. И Евросоюзу уже стоит прекратить думать об этом.

Накануне в Финляндии заявили, что европейские лидеры своими заявлениями и действиями лишь губят Украину и ее граждан. Потому позорно иметь таких некомпетентных лидеров.

Ранее российский президент Владимир Путин уже комментировал западные заявления о том, что в планы Москвы якобы входит нападение на Европу. Он призвал всех, кто ждет данного сценария, задать себе один вопрос: «Зачем нам это нужно?». Глава государства назвал эти разговоры настоящим бредом.

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