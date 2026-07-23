Жителю Хабаровского края грозит срок за растения на подоконнике

В Амурске полицейские обнаружили 60 наркосодержащих растений во время обыска у 40-летнего местного жителя. Мужчина уже проходил подозреваемым по делу о мошенничестве, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Растения находились в цветочных горшках. Хозяин регулярно за ними ухаживал: поливал всходы и рыхлил землю. Экспертиза установила, что амурчанин выращивал коноплю и мак.
Мужчина рассказал полицейским, что нашёл семена весной этого года и посадил их для личного употребления. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в колонии.
Теперь в отношении жителя Амурска возбудили ещё одно уголовное дело — за незаконное выращивание наркосодержащих растений ему грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде, а изъятые растения уничтожат.