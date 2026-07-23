Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону предложили конфисковывать машины у серых возчиков мусора

Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о предложении ужесточить наказание для водителей, которые незаконно вывозят отходы. Инициатива, выдвинутая минприроды Дона при поддержке Заксобрания, уже направлена в Государственную Думу. В частности, рассматривается возможность конфискации транспортных средств при повторных нарушениях — если водители вновь будут пойманы на незаконном сбросе мусора.

По словам главы региона, с 2025 года в области провели свыше 60 экологических рейдов. В результате выявили более 380 нарушителей, а в 2026 году составили 125 протоколов. Общая сумма штрафов за нарушения при обращении с отходами превысила 1,5 млн рублей.

Кроме того, в регионе планируют улучшить инфраструктуру для сбора отходов: закупить более 1100 новых контейнерных площадок и свыше 300 дополнительных мульд, а также реконструировать 680 существующих площадок. На эти цели из бюджета намерены выделить 262 млн рублей.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше