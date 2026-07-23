На Дону предложили конфисковывать машины у серых возчиков мусора

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о предложении ужесточить наказание для водителей, которые незаконно вывозят отходы. Инициатива, выдвинутая минприроды Дона при поддержке Заксобрания, уже направлена в Государственную Думу. В частности, рассматривается возможность конфискации транспортных средств при повторных нарушениях — если водители вновь будут пойманы на незаконном сбросе мусора.
По словам главы региона, с 2025 года в области провели свыше 60 экологических рейдов. В результате выявили более 380 нарушителей, а в 2026 году составили 125 протоколов. Общая сумма штрафов за нарушения при обращении с отходами превысила 1,5 млн рублей.
Кроме того, в регионе планируют улучшить инфраструктуру для сбора отходов: закупить более 1100 новых контейнерных площадок и свыше 300 дополнительных мульд, а также реконструировать 680 существующих площадок. На эти цели из бюджета намерены выделить 262 млн рублей.