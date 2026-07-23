На Дону предложили конфисковывать машины у серых возчиков мусора

По словам главы региона, с 2025 года в области провели свыше 60 экологических рейдов. В результате выявили более 380 нарушителей, а в 2026 году составили 125 протоколов. Общая сумма штрафов за нарушения при обращении с отходами превысила 1,5 млн рублей.