Александр Олешко: когда жизнь наполнена любимым делом, время летит с космической скоростью

— Многие ожидают услышать список ролей, спектаклей или телевизионных проектов. Конечно, все это важно, и я благодарен судьбе за огромное количество интересной работы. Но главным достижением я считаю совсем другое — я остался нормальным человеком. В нашей профессии это не так просто, как кажется. Иногда успех начинает менять человека. Кто-то начинает играть роль уже не на сцене, а в собственной жизни. Появляется ощущение собственной исключительности, дистанция по отношению к людям. Мне всегда хотелось этого избежать.