Песков заявил об улучшении ситуации с топливом в регионах России

Ситуация с топливом во многих регионах России улучшается. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Ситуация всё еще требует особого внимания и дополнительные меры по стабилизации рынка должны продолжаться», — прокомментировал Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин провел совещание с правительством. На нем президент заявил, что ключевые отрасли экономики остаются устойчивыми, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе.
Накануне вице-премьер Александр Новак также говорил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться. Среди принятых мер запрет на экспорт бензина и дизеля, налоговые стимулы для импорта топлива и увеличение производства внутри страны.