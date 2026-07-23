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Песков заявил об улучшении ситуации с топливом в регионах России

Ситуация с топливом во многих регионах России улучшается.

Ситуация с топливом во многих регионах России улучшается. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Ситуация всё еще требует особого внимания и дополнительные меры по стабилизации рынка должны продолжаться», — прокомментировал Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин провел совещание с правительством. На нем президент заявил, что ключевые отрасли экономики остаются устойчивыми, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе.

Накануне вице-премьер Александр Новак также говорил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться. Среди принятых мер запрет на экспорт бензина и дизеля, налоговые стимулы для импорта топлива и увеличение производства внутри страны.

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