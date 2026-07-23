«Старт большого пути в спорт»: Богучанская ГЭС помогла оснастить секцию синхронного плавания

«Синхронное плавание — новый и сложный вид спорта, развивающийся в нашем округе. Важно, что Богучанская ГЭС, промышленный флагман нашей территории, помогла нам на старте этого большого пути. Поддержка энергетиков вдохновляет тренеров, а юным спортсменам дарит уверенность в своих силах и стремление к большим победам. Благодарим Богучанскую ГЭС за поддержку и обещаем радовать всех жителей округа красивыми выступлениями и спортивными достижениями воспитанников!» — рассказала и. о. директора Центра Светлана Карпенкова.