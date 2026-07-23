«Старт большого пути в спорт»: Богучанская ГЭС помогла оснастить секцию синхронного плавания

На средства программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» Центр детского творчества Кежемского округа приобрел специализированный шкаф для хранения инвентаря и экипировки спортсменов, занимающихся новой спортивной дисциплиной.
Синхронное плавание — новый вид спорта для Кежемского муниципального округа, сочетающий в себе элементы плавания, акробатики, гимнастики и искусства. Открытие этого направления на базе Центра детского творчества вызвало большой интерес у местных ребят, однако для полноценного тренировочного процесса требуется создать соответствующую инфраструктуру.
Для правильного содержания специального водно-спортивного инвентаря необходимы особые условия. Благотворительная помощь Богучанской ГЭС позволила решить важный организационный вопрос, обеспечив сохранность инвентаря и порядок в бассейне.
«Синхронное плавание — новый и сложный вид спорта, развивающийся в нашем округе. Важно, что Богучанская ГЭС, промышленный флагман нашей территории, помогла нам на старте этого большого пути. Поддержка энергетиков вдохновляет тренеров, а юным спортсменам дарит уверенность в своих силах и стремление к большим победам. Благодарим Богучанскую ГЭС за поддержку и обещаем радовать всех жителей округа красивыми выступлениями и спортивными достижениями воспитанников!» — рассказала и. о. директора Центра Светлана Карпенкова.
Богучанская ГЭС стремится к тому, чтобы у детей Кежемского округа был максимум возможностей для разностороннего развития, укрепления здоровья и раскрытия талантов. Создание комфортных условий для тренировок напрямую влияет на мотивацию детей, поэтому чуткое отношение к детским спортивным проектам и вклад в расширение возможностей для здорового досуга молодежи — одно из приоритетных направлений социальной политики Богучанской ГЭС.
В 2021—2025 годах энергетики реализовали проекты по поддержке команд по хоккею с мячом и шайбой, секций бокса и легкой атлетики, выделяли средства на приобретение инвентаря для лыжников, биатлонистов и клубов боевых единоборств. При поддержке станции юные спортсмены выезжали на сборы и соревнования, где получали спортивные разряды, становились призерами краевых и всероссийских турниров.
Программа благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» на 2026 год предусматривает расходы в размере 12,2 млн рублей на проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и социально-экономического развития Кежемского округа. Программа сформирована в соответствии с запросами органов власти, учреждений и жителей округа, поступившими на станцию в прошлом году. Энергетики оказывают помощь в формировании комфортной городской среды, поддержали проекты общественных объединений и благотворительных фондов.