От +17 до +35, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 23 июля

В Ростовской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы 15 — 19 м/с. В ночь на пятницу — переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ночью местами сильный дождь, град. Ветер восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 7 — 12 м/с, днем местами, в том числе при грозе, порывы 15 — 19 м/с.