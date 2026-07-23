Военнослужащий из Хабаровского края Имамгазали Эскиев награждён медалью «За храбрость»

Во время движения по маршруту старший сержант Эскиев заметил два вражеских беспилотных летательных аппарата. Они двигались прямо в сторону колонны. Военнослужащий не растерялся и мгновенно среагировал. Точным огнём из установленного на машину пулемёта он уничтожил оба дрона.