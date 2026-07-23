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Военнослужащий из Хабаровского края Имамгазали Эскиев награждён медалью «За храбрость»

Старший сержант из ВВО сбил два дрона и спас автомобильную колонну.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший сержант Имамгазали Эскиев получил государственную награду — медаль «За храбрость» II степени. Он выполнял боевые задачи в составе боевого охранения автомобильной колонны на запорожском направлении. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время движения по маршруту старший сержант Эскиев заметил два вражеских беспилотных летательных аппарата. Они двигались прямо в сторону колонны. Военнослужащий не растерялся и мгновенно среагировал. Точным огнём из установленного на машину пулемёта он уничтожил оба дрона.

Благодаря его бдительности и решительным действиям удалось предотвратить поражение личного состава и автомобильной техники. Колонна продолжила движение без потерь и выполнила поставленную задачу в полном объёме.

За проявленное мужество и умелые действия в боевой обстановке старший сержант Имамгазали Эскиев удостоен медали «За храбрость» II степени. Награда вручена военнослужащему командованием.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru