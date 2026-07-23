Народные приметы на 24 июля: чего нельзя делать в день Ольги Страдницы?

Немало примет Ольги Страдницы касается денег. Например, не разрешается в этот день брать взаймы и расплачиваться с кредиторами. Якобы из-за этого целый год придется с протянутой рукой провести. Не рекомендуется спускать крупные суммы на одежду и обувь — долго она не проносится. Также лучше не дарить дорогие подарки даже самым близким людям. От них у человека будут одни неприятности. Во всяком случае, так говорили в старину.