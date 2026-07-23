Народные приметы на 24 июля: чего нельзя делать в день Ольги Страдницы?

24 июля Церковь чтит память княгини Ольги, в народном календаре — Ольгин день или Ольга Страдница. На Руси в это время было принято много работать в поле, мало есть и не мыться. О том, какие еще обычаи и запреты соблюдали наши предки несколько веков назад, расскажем сегодня.
Народные приметы на 24 июля: что нельзя делать.
Главное правило этой даты, если верить приметам, — отказ от всяческих излишеств. Прежде всего это касается незапланированных расходов. Деньги нужно беречь, чтобы не попасть в долговую яму, считалось в старину. Не стоит ярко одеваться — так можно нечисть привлечь. Также не рекомендуется много есть — есть вероятность заболеть, говорили на Руси.
Еще один важный запрет Ольги Страдницы касался мытья. В баню ходить не разрешалось. Бытовало мнение, что вода «смоет» с человека защиту от болезней и неудач.
Кстати, о неудачах. Их сулили тем, кто привык полагаться на себя и отказываться от помощи. Не стоит и самому отворачиваться от нуждающихся, чтобы вскоре не оказаться на их месте.
Согласно старинным поверьям, 24 июля — день отдыха Домового. Чтобы его не тревожить, лучше не затевать уборку, ремонт и прочие «шумные» дела. Если дух проснется в неурочный час, он может и отомстить хозяевам. На Руси верили, что Домовой может прятать вещи, греметь посудой, выть по ночам и хватать за ноги.
Немало примет Ольги Страдницы касается денег. Например, не разрешается в этот день брать взаймы и расплачиваться с кредиторами. Якобы из-за этого целый год придется с протянутой рукой провести. Не рекомендуется спускать крупные суммы на одежду и обувь — долго она не проносится. Также лучше не дарить дорогие подарки даже самым близким людям. От них у человека будут одни неприятности. Во всяком случае, так говорили в старину.
День считался у наших пращуров неблагоприятным для амурных дел. Новое знакомство может обернуться обманом, а свидание — полным разочарованием. Если кто решит играть свадьбу 23 июля, можно не сомневаться — брак будет недолгим.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 24 июля: что можно делать.
Ольга Страдница — время сбора ягод. Наши предки любили ходить в лес с родными и друзьями. В компании время пролетало незаметно, а лукошки наполнялись быстро. Считалось, что каждый должен съесть горсть ягод прямо в лесу. Якобы это сулило крепкое здоровье и удачу во всех начинаниях.
Крестьяне проводили весь день в поле. Дел у них было много, поэтому на отдых времени почти не оставалось. Чтобы работалось легче, верующие молились святой Ольге.
День подходит для труда и помощи окружающим. Если есть такая возможность, можно навестить одиноких соседей, подать нуждающимся, дать кров путникам. Наши пращуры верили, что за семь добрых дел человеку семь грехов прощается.
24 июля можно строить планы и начинать новые дела. Повезет также и тем, кто решит помириться со старым другом или избавиться от вредной привычки.
Ночью есть вероятность увидеть вещий сон. Главное условие — отказ от ужина, говорили в старину. Якобы на полный желудок ничего толкового присниться не может. Считалось, что сбудется сон не сразу — лишь на седьмые сутки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 24 июля.
По погоде на Ольгу Страдницу наши предки понимали, каким будет август. Жаркий и сухой день указывал на то, что последняя треть лета порадует теплом. Похолодание и дожди предупреждали о «мокром» месяце. Если же усилился ветер, то завершение сезона будет некомфортным — осень нагрянет раньше, чем предусмотрено календарем.
Если утром на траве много росы — день пройдет без осадков.
Пчелы громко жужжат — погода скоро испортится. Рыбы плещутся у поверхности воды? Стоит ждать ливня.
Именинники 24 июля.
В этот день именины отмечают Аркадий, Елена, Нектарий, Никодим и Ольга.