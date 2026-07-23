Красноярцев приглашают стать участниками археологических раскопок в преддверии 400-летия города

«Знать историю своей малой родины должен каждый — и большой, и маленький житель Красноярска. Археология — важная часть истории города. Ещё 30 тысяч лет назад на этой территории уже жил древний человек. Ярчайшее доказательство тому — многослойная стоянка “Усть-Базаиха-2”. Менялись климат, природные ландшафты, но люди неизменно выбирали это место для жизни, оставляя после себя разные археологические культуры», — говорит Николай Дроздов, красноярский археолог, профессор и руководитель проекта.