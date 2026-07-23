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Красноярцев приглашают стать участниками археологических раскопок в преддверии 400-летия города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовала просветительская программа «400 веков истории Красноярска», посвященная археологическому памятнику «Усть-Базаиха-2». В преддверии 400-летия краевой столицы жители смогут не только познакомиться с работой археологов, но и лично принять участие в раскопках.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовала просветительская программа «400 веков истории Красноярска», посвященная археологическому памятнику «Усть-Базаиха-2». В преддверии 400-летия краевой столицы жители смогут не только познакомиться с работой археологов, но и лично принять участие в раскопках.

Памятник расположен на улице Сибирской, 8а. Возраст обнаруженных здесь находок достигает 40 тысяч лет, что делает «Усть-Базаиху-2» одним из важнейших археологических объектов региона.

Сейчас на раскопе работают студенты исторических факультетов Красноярского государственного педагогического университета и Донецкого государственного университета. Присоединиться к исследованиям могут все желающие — школьники, студенты и взрослые красноярцы.

Исследовательская программа продлится до 14 сентября. Экскурсии по раскопу проходят со вторника по субботу в 11:00 и 15:00 под руководством профессиональных археологов. Посетители смогут не только увидеть процесс раскопок, но и попробовать себя в роли добровольных помощников.

Кроме того, по средам в 16:00 и по субботам в 14:00 на площадке организуют лекции ведущих специалистов по каменному веку Сибири и демонстрации древних ремесел.

Главным событием проекта станет исторический фестиваль, который пройдет 15 августа в парке флоры и фауны «Роев ручей». Гостей ждут мастер-классы по изготовлению орудий из камня и кости, встречи с учеными и концерт «Палеорейв 2: растопи ледник», объединивший древние мотивы и электронную музыку.

«Знать историю своей малой родины должен каждый — и большой, и маленький житель Красноярска. Археология — важная часть истории города. Ещё 30 тысяч лет назад на этой территории уже жил древний человек. Ярчайшее доказательство тому — многослойная стоянка “Усть-Базаиха-2”. Менялись климат, природные ландшафты, но люди неизменно выбирали это место для жизни, оставляя после себя разные археологические культуры», — говорит Николай Дроздов, красноярский археолог, профессор и руководитель проекта.

По итогам программы организаторы подготовят методическое пособие для школ, посвященное археологии Красноярска. В 2027 году в Красноярском отделении Русского географического общества также планируют открыть выставку «Во времена долгой зимы», где впервые представят находки, обнаруженные во время раскопок.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Расписание и детали участия можно найти в официальной группе ВКонтакте «АНО “Археологическое исследование Сибири”»​. Запись на экскурсии по телефону 8 902 914−12−68.

16+

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