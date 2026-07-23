Рейды на водоёмах усилили в Хабаровском крае из-за гибели людей

С начала недели на водоёмах Хабаровского края погибли два человека — несчастные случаи произошли в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На фоне жары спасатели усилили проверки мест массового отдыха, сообщили в комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите.
С начала лета специалисты провели более 600 рейдов, установили свыше 200 предупреждающих знаков и раздали отдыхающим около 3,5 тысячи памяток. В проверках участвовали более 700 сотрудников краевых служб и муниципалитетов.
Особое внимание уделяют необорудованным участкам берега, где нет спасателей и безопасных подходов к воде. Такие места могут быть опасны из-за сильного течения, резких перепадов глубины и сложного рельефа дна, поэтому купаться там запрещено.
За нарушение запрета предусмотрен штраф от четырёх до пяти тысяч рублей. Спасатели также просят взрослых не оставлять детей у воды без присмотра и использовать спасательные жилеты во время прогулок на лодках.
Рейды на Амуре, его протоках и других популярных водоёмах продолжатся до конца лета. При возникновении опасной ситуации необходимо звонить по номеру 112.