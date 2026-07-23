На Качугском тракте в Иркутском районе расширят дорогу до четырёх полос

— Задействовано больше 26 единиц техники. Она движется медленно, имеет сложный выезд, что усложняет движение на и без того загруженном участке. Поэтому в туристический сезон работы переведены на ночное время. Днём они ведутся только по откосной части и не мешают движению, — пояснил руководитель дирекции по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области Пётр Демидов.