На Качугском тракте в Иркутском районе расширят дорогу до четырёх полос

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал расширение Качугского тракта на выезде из Иркутска — участок с 6-го по 11-й километр считается самым загруженным в этом направлении.
Дорогу перестраивают в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: две полосы движения превратят в четыре, чтобы разгрузить поток машин и избавить жителей Хомутово и Грановщины от ежедневных пробок.
Всего в планах расширить 12 километров, сейчас работы идут на первом отрезке длиной 5 километров.
На объекте уже расширяют основание дороги, укрепляют откосы, готовят подушку под асфальт. По оси трассы появится разделительная полоса, которая разведёт встречные потоки и повысит безопасность.
Также дорожники заменят три водопропускные трубы, установят водоотводы и освещение, переустроят инженерные сети.
Для дачников и местных жителей обустроят остановку у СНТ «Мечта» — для неё уже сделали уширение земляного полотна. В следующем году здесь появится асфальт, новые знаки, ограждения и разметка.
— Задействовано больше 26 единиц техники. Она движется медленно, имеет сложный выезд, что усложняет движение на и без того загруженном участке. Поэтому в туристический сезон работы переведены на ночное время. Днём они ведутся только по откосной части и не мешают движению, — пояснил руководитель дирекции по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области Пётр Демидов.
Расширение продолжится и дальше: второй этап охватит отрезок с 11-го по 14-й километр, третий — с 14-го по 18-й.