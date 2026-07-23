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Четыре международных рейса отменили в нижегородском аэропорту

Все остальные рейсы работают по расписанию.

Источник: Время

Четыре международных рейса отменили в международном аэропорту Нижний Новгород (им. В. П. Чкалова) 23 июля. Это два вылета в Анталью и два прилета из турецкой столицы. Информация об этом появилась на электронных табло воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, отмене подлежали три рейса русской авиакомпании Ural Airlines и один рейс турецкой авиакомпании AirAnka:

вылеты в Анталью, запланированные на 12:20 и 14:45; прилеты из Анкары, которые должны были приземлиться в 11:10 и 13:45.

Все остальные внутренние и международные рейсы продолжают выполняться согласно расписанию.

Напомним, что вчера задержали два рейса.