АТОР: вирус коксаки в Турции не представляет опасность для туристов

Ранее сообщалось, что в одной из приехавших туда на отдых семей младший ребенок через четыре дня после заселения слег с высокой температурой, у него появилась сыпь на слизистой ротовой полости и теле. После этого заболели двое других детей. Из 12 дней отпуска семья потратила пять на лечение, пишет Газета.ru.