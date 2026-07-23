АТОР: вирус коксаки в Турции не представляет опасность для туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, грозит ли российским туристам в Турции вирус Коксаки и как себя обезопасить. По его словам, заболевание не представляет угрозы для жизни, но требует соблюдения стандартных медицинских процедур.
Ранее стало известно, что в турецком отеле IC Santai Family Resort, что расположен недалеко от города Белек, зафиксирована вспышка заболевания, среди тех, кого поразил вирус, есть несовершеннолетние отдыхающие. Роспотребнадзор инициировал проверку данных о вспышке вируса Коксаки среди отдыхающих из РФ в Турции.
Говоря о ситуации, Артур Мурадян отметил, что поводов для паники нет. Ежегодно с наступлением жары на курортах Средиземного и Черного морей фиксируются единичные случаи данного энтеровируса, который клинически протекает как обычное ОРВИ, поэтому текущий сезон не стал исключением.
В беседе с aif.ru он подчеркнул, что для массового направления, принимающего летом миллионы путешественников, это штатная ситуация, которая точно не угрожает жизни.
Эксперт пояснил, что первым делом выезжая за рубеж, нужно приобрести медицинскую страховку. Она должна быть у всех организованных путешественников. Поэтому в случае недомогания необходимо позвонить по телефону, указанному в полисе, и строго следовать инструкциям операторов и рекомендациям врачей.
Кроме того, он добавил, что базовые правила безопасности подробно прописаны в памятках, которые туристы получают от туроператора вместе с документами. Мурадян уточнил, что речь идет о стандартных мерах гигиены для снижения риска заражения любыми энтеровирусами: употреблении бутилированной воды, тщательном мытье рук, овощей и фруктов. Эти же рекомендации содержатся в официальных материалах МИД России и Роспотребнадзора для выезжающих за рубеж.
Русские туроператоры и страховые компании пока не зафиксируют вспышку вируса Коксаки среди туристов в Турции, пишет Царьград.
Ранее сообщалось, что в одной из приехавших туда на отдых семей младший ребенок через четыре дня после заселения слег с высокой температурой, у него появилась сыпь на слизистой ротовой полости и теле. После этого заболели двое других детей. Из 12 дней отпуска семья потратила пять на лечение, пишет Газета.ru.