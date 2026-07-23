Crocus Group хочет взыскать с «Ингосстраха» 1,68 млрд руб. за «Крокус Сити Холл»

В «Ингосстрахе» после трагедии заявляли, что выполнят все обязательства в соответствии с договором. Одновременно в пресс-службе компании тогда сообщали «Ъ FM», что риск «теракт» не был включен клиентом в состав полиса. Представители потерпевших в 2024 году подавали иск к страховщику. Суд отклонил его, сославшись на то, что следствие по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, еще не завершено. В 2024 году Эмин Агаларов заявлял, что страховка покроет не более 1/40 ущерба от теракта.