Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суши-бар закрыли после вспышки сальмонеллёза в Хабаровске

При этом общая инфекционная заболеваемость в регионе остаётся в пределах многолетних значений.

В Хабаровске расследуют случаи сальмонеллёза, которые связали с суши и роллами предприятия «Суши Стар». Его работу приостановили, сейчас специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

При этом общая инфекционная заболеваемость в регионе остаётся в пределах многолетних значений. Число острых кишечных инфекций не превышает обычного уровня, а заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидемического порога.

Одновременно в крае начался сезонный подъём энтеровирусной инфекции среди детей младшего возраста. Родителям рекомендуют особенно внимательно следить за гигиеной ребёнка, качеством питьевой воды и свежестью продуктов, поскольку летом возбудители быстрее размножаются при неправильном хранении еды.

После выявления заболевших специалисты проверяют продукцию и условия её приготовления в «Суши Стар», а также устанавливают обстоятельства заражения. Работа предприятия останется приостановленной на время необходимых проверок и обработки помещений.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше