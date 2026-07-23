Суши-бар закрыли после вспышки сальмонеллёза в Хабаровске

В Хабаровске расследуют случаи сальмонеллёза, которые связали с суши и роллами предприятия «Суши Стар». Его работу приостановили, сейчас специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
При этом общая инфекционная заболеваемость в регионе остаётся в пределах многолетних значений. Число острых кишечных инфекций не превышает обычного уровня, а заболеваемость ОРВИ находится ниже эпидемического порога.
Одновременно в крае начался сезонный подъём энтеровирусной инфекции среди детей младшего возраста. Родителям рекомендуют особенно внимательно следить за гигиеной ребёнка, качеством питьевой воды и свежестью продуктов, поскольку летом возбудители быстрее размножаются при неправильном хранении еды.
После выявления заболевших специалисты проверяют продукцию и условия её приготовления в «Суши Стар», а также устанавливают обстоятельства заражения. Работа предприятия останется приостановленной на время необходимых проверок и обработки помещений.