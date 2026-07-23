Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Амурские Тигрицы» начали готовиться к новому сезону в Хабаровске

Тренировки основного состава проходят в отремонтированном помещении стрелкового тира, расположенного на улице Советской. Там находятся игровой зал, зал для йоги, тренажерный зал, зал для стретчинга, зона для восстановительных процедур и раздевалки. Готовиться к новому сезону спортсменки будут до конца лета. Затем, с 3 по 8 сентября, они примут участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока.

Тренировки основного состава проходят в отремонтированном помещении стрелкового тира, расположенного на улице Советской. Там находятся игровой зал, зал для йоги, тренажерный зал, зал для стретчинга, зона для восстановительных процедур и раздевалки. Готовиться к новому сезону спортсменки будут до конца лета. Затем, с 3 по 8 сентября, они примут участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока, который в этом году пройдет в Красноярске. С 12 по 16 сентября в Хабаровске состоится предварительный этап Кубка России по женскому волейболу.