«Амурские Тигрицы» начали готовиться к новому сезону в Хабаровске

Тренировки основного состава проходят в отремонтированном помещении стрелкового тира, расположенного на улице Советской. Там находятся игровой зал, зал для йоги, тренажерный зал, зал для стретчинга, зона для восстановительных процедур и раздевалки. Готовиться к новому сезону спортсменки будут до конца лета. Затем, с 3 по 8 сентября, они примут участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока, который в этом году пройдет в Красноярске. С 12 по 16 сентября в Хабаровске состоится предварительный этап Кубка России по женскому волейболу.