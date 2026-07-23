Трамп хочет расширить военную операцию на Ближнем Востоке

Сообщается, что в регион прибыли силы специальных операций США. Кроме того, на авиабазах в регионе размещены истребители, а находящиеся на базах в США и Великобритании бомбардировщики приведены в боевую готовность. Об этом источник сообщил изданию на условиях анонимности.