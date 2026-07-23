Трамп хочет расширить военную операцию на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток. Речь идёт как о контингенте военнослужащих, так и о вооружениях. Это свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп допускает расширение военной операции в этом регионе, пишет издание The Wall Street Journal.
Сообщается, что в регион прибыли силы специальных операций США. Кроме того, на авиабазах в регионе размещены истребители, а находящиеся на базах в США и Великобритании бомбардировщики приведены в боевую готовность. Об этом источник сообщил изданию на условиях анонимности.
Аналитики издания отмечают, что в случае полномасштабной войны с Ираном США рискуют ещё более истощить свои запасы боеприпасов. Также это может привести к новым потрясениям на мировом рынке нефти.
Ранее Трамп заявил, что представители Ирана согласились на идеальную для Вашингтона сделку, однако чуть позже ударили беспилотником по судну в Ормузском проливе.
Напомним, одна из инициатив по снижению уровня эскалации между Ираном и США и возможные договоренности предполагают отказ сторон от агрессивных действий.