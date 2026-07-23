Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет расширить военную операцию на Ближнем Востоке

WSJ: США готовятся расширить военную операцию против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток. Речь идёт как о контингенте военнослужащих, так и о вооружениях. Это свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп допускает расширение военной операции в этом регионе, пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что в регион прибыли силы специальных операций США. Кроме того, на авиабазах в регионе размещены истребители, а находящиеся на базах в США и Великобритании бомбардировщики приведены в боевую готовность. Об этом источник сообщил изданию на условиях анонимности.

Аналитики издания отмечают, что в случае полномасштабной войны с Ираном США рискуют ещё более истощить свои запасы боеприпасов. Также это может привести к новым потрясениям на мировом рынке нефти.

Ранее Трамп заявил, что представители Ирана согласились на идеальную для Вашингтона сделку, однако чуть позже ударили беспилотником по судну в Ормузском проливе.

Напомним, одна из инициатив по снижению уровня эскалации между Ираном и США и возможные договоренности предполагают отказ сторон от агрессивных действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше