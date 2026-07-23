В Воронежской области есть разрушения и раненые при атаке на гражданские объекты

По данным РСЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области. в 22:33. До полуночи тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА прозвучала в Богучарском, Кантемировском, Острогожском и Лискинском районах. Затем в 0:49 сирены сработали в Бутурлиновском районе, а в 1:15 — в Воронеже и Нововоронеже. В МЧС сообщили, что активная фаза работы ПВО была завершена в 6:38. Опасность атаки беспилотников в регионе пока сохраняется на всей территории.