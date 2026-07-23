Олешко считает, что избыток цифровой информации лишает детей времени на детство

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Подрастающее поколение слишком рано погружается во взрослый мир, а избыток цифровой информации и контента лишает ребят полноценного детства. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист России Александр Олешко.
«У нас дети не поют детские песни. Они все поют о неразделенной любви. Когда маленький мальчик или маленькая девочка в пяти-шестилетнем возрасте исполняют взрослую песню, мне кажется, что у ребенка отнимают детство. Детство ведь потом питает человека всю жизнь», — сказал Олешко.
По его словам, детям нужны достойные примеры, которые могли бы служить нравственным ориентиром. «Сейчас такое время, что современные дети больше опираются на тех героев, которых сегодня видят и слушают. Поэтому очень важно, чтобы рядом с ними были достойные примеры, которые помогут сохранить детство и сформировать правильные ценности», — отметил он.