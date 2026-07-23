Олешко считает, что избыток цифровой информации лишает детей времени на детство

По его словам, детям нужны достойные примеры, которые могли бы служить нравственным ориентиром. «Сейчас такое время, что современные дети больше опираются на тех героев, которых сегодня видят и слушают. Поэтому очень важно, чтобы рядом с ними были достойные примеры, которые помогут сохранить детство и сформировать правильные ценности», — отметил он.