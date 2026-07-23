Пьянство и сон на посту: как ЧОП провалил охрану казанского зоопарка и попал в «черный список»

Казанский зооботсад — место, где ежегодно бывают сотни тысяч семей с детьми, — оказался под угрозой из-за халатности охранников. ЧОП «Армада», которому доверили безопасность трёх объектов на улице Хади Такташ, не справился с обязанностями. В итоге фирму и её руководство внесли в реестр недобросовестных поставщиков с запретом на участие в госзакупках на два года.
Как сообщили в УФАС по РТ, контракт на почти 6 миллионов рублей заключили в декабре 2025 года. По условиям, охрана должна была работать круглосуточно: обеспечивать пропускной режим и антитеррористическую защищённость. Но уже весной 2026 года заказчик начал фиксировать грубые нарушения. Сотрудники ЧОПа засыпали на постах, пропускали смены, выходили на службу пьяными или просто уходили, оставляя объект без присмотра.
Зооботсад направил две официальные претензии, но нарушения не устранили. Контракт расторгли в одностороннем порядке, а информацию о ЧОП передали в Татарстанское УФАС.
В антимонопольной службе подчеркнули, что зоопарк — место массового скопления людей, в первую очередь семей с детьми. Систематическое неисполнение обязанностей по охране такого объекта создавало прямые риски для безопасности посетителей.
В реестр недобросовестных поставщиков внесли не только саму компанию, но и её директора, и учредителя.
Для «Армады» это не первый случай. Ранее фирму уже включали в «чёрный список» за неисполнение контрактов по охране Республиканской клинической больницы и Детской республиканской клинической больницы. Там систематические нарушения также создавали угрозу для безопасности пациентов.