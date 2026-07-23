Пьянство и сон на посту: как ЧОП провалил охрану казанского зоопарка и попал в «черный список»

Как сообщили в УФАС по РТ, контракт на почти 6 миллионов рублей заключили в декабре 2025 года. По условиям, охрана должна была работать круглосуточно: обеспечивать пропускной режим и антитеррористическую защищённость. Но уже весной 2026 года заказчик начал фиксировать грубые нарушения. Сотрудники ЧОПа засыпали на постах, пропускали смены, выходили на службу пьяными или просто уходили, оставляя объект без присмотра.